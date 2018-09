Serie A-Livestream: Sampdoria - SPAL am 01.10.

Zum Abschluss des 7. Spieltags in der Serie A empfängt Sampdoria Genua SPAL im Stadio Luigi Ferraris. Das Letzte Heimspiel gegen SPAL konnte Sampdoria mit 2:0 für sich entscheiden. Gelingt es den Gästen aus Ferrara dieses Mal, Punkte mit nach Hause zu nehmen?

Kommentator: Mario Rieker



Serie A Livestreams

AS Rom - Lazio Rom am 29.09. um 15:00 Uhr

Verfolge die Serie A auf DAZN! Im 7. Spieltag kommt es zwischen dem AS Rom und Lazio Rom zum Derby della Capitale. Im 151. Aufeinandertreffen beider Vereine in der Liga empfängt die Elf von Trainer Eusebio Di Francesco die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi. Wer kann seine Mannschaft besser einstellen?

Juventus - Neapel am 29.09. um 18:00 Uhr

NAPOLI IN VANTAGGIO!!! So oder so ähnlich klang unser Serie A Experte Vincenzo D'Orta beim letzten Aufeinandertreffen am 34. Spieltag der vergangenen Saison, als er beim 1:0-Siegtreffer durch Koulibaly in der Nachspielzeit komplett ausrastete. Wer setzt sich wohl am 7. Spieltag der Serie A durch? Die Antwort bekommst du live auf DAZN!

Moderator: Markus Fahn / Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta.

Sassuolo - AC Mailand am 30.09. um 20:30 Uhr

Fußball der Spitzenklasse auf DAZN! Am 7. Spieltag der italienischen Serie A trifft Sassuolo Calcio auf den AC Mailand. Im April diesen Jahres begegneten sich diese Kontrahenten zuletzt und Sassuolo stellte sich als ein mehr als unangenehmer Gegner heraus. I Neroverdi führte lange, ehe der AC Mailand spät in der 86. Minute durch Nikola Kalinic zum 1:1-Ausgleich traf. Spannung ist garantiert!

