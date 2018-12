Serie A-Livestream: Sampdoria - Parma am 16.12.

In der Serie A kommt es am 16. Spieltag zum Duell zwischen Sampdoria Genua und dem AC Parma. Dabei treffen im Stadio Luigi Ferraris zwei direkte Konkurrenten aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Wer setzt sich durch? Auf DAZN siehst Du es.



​Zum Auftakt des 16. Spieltags der Serie A empfängt Inter Mailand die Udinese Calcio im Giuseppe-Meazza-Stadion. Inter Mailand gewann seine letzten fünf Heimspiele mit einer Tordifferenz von 13:1. Können die Nerazzurri ihre Siegesserie weiter ausbauen?

Kommentator: Christoph Fetzer

Am 16. Spieltag der Serie A empfängt Frosinone Calcio im Stadio Benito Stirpe die Jungs von Sassuolo Calcio. Somit haben die Gastgeber die Chance ihrern ersten Sieg gegen die Elf aus Sassuolo zu holen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.