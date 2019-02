Serie A-Livestream: Sampdoria - Frosinone am 10.02.

Nach einem deutlichen 5:0-Sieg im Hinspiel will Sampdoria auch im eigenen Stadion gegen Frosinone gewinnen. Die komplette Partie aus dem Stadio Luigi Ferraris siehst du hier.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Sampdoria - Frosinone am 10.02. um 15:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Lazio Rom - Empoli am 07.02. um 20:30 Uhr

In der Serie A eröffnen Lazio und Empoli den 23. Spieltag. Die Römer sind dabei klarer Favorit. In den letzten sechs Spielen gegen den Aufsteiger gab es fünf Siege mit einem Torverhältnis von 11:2.

Kommentator: Tom Kirsten

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Chievo Verona - AS Rom am 08.02. um 20:30 Uhr

Nach einem Remis in der Hinrunde empfängt Chievo Verona den AS Rom zum 23. Spieltag der Serie A.

Kommentator: Mario Rieker

Sassuolo - Juventus am 10.02. um 18:00 Uhr

Am 23. Spieltag der Serie A gastieren Cristiano Ronaldo und Juventus Turin bei Kevin-Prince Boateng und Sassuolo Calcio. Die Gastgeber verschenken häufig Punkte in der Heimat, dazu weiß Juventus, wie man Sassuolo schlägt. In der Serie A gewann der Meister die letzten sechs Duelle.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.