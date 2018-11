Serie A-Livestream: Parma - Sassuolo am 25.11.

Sassuolo ist am 13. Spieltag der italienischen Serie A zu Gast in Parma. Das Team um Kevin Prince Boateng ist diese Saison sehr formstark und hat auswärts bisher nur gegen Neapel und Juve verloren. Wer die Partie für sich entscheidet, siehst du hier auf DAZN!



Serie A Livestreams

Inter Mailand - Frosinone am 24.11. um 01:00 Uhr

Inter Mailand spielt am 13. Spieltag in der Serie A zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte gegen Frosinone Calcio. Die ersten beiden Begegnungen gingen allesamt an die Nerazzurri, wobei Frosinone kein einziges Tor erzielte. Ist Frosinone diesmal erfolgreich im Guiseppe Meazza?

Bologna - Florenz am 25.11. um 01:00 Uhr

Spieltag Nummer 13 in der italienischen Serie A! Die Fiorentina reist zum FC Bologna, der sich in der vergangenen Saison in beiden Spielen mit 1:2 gegen die Toskaner geschlagen geben mussten. Kann die Rossoblu diesmal Punkte einfahren?

