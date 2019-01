Serie A-Livestream: Neapel - Lazio Rom am 20.01.

Spitzenspiel zum Rückrunden-Auftakt in der Serie A! Am 20. Spieltag ist Lazio Rom zu Gast im Stadio San Paolo beim SSC Neapel. Lazio will Platz 4 und somit die Teilnahme an der Champions League verteidigen. Neapel muss gewinnen, um die Lücke zu Juventus nicht noch größer werden zu lassen.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Christian Bernhard



Serie A Livestreams

Inter Mailand - Sassuolo am 19.01. um 01:00 Uhr

Am 20. Spieltag der Serie A empfängt Inter Mailand Sassuolo Calcio im Giuseppe-Meazza-Stadion. Inter Mailand ist mit sieben Heimsiegen in Folge in die Winterpause gegangen. Können die Nerazzurri nach der Pause ihre Heimdominanz weiter ausbauen?

Kommentator: Ruben Zimmermann

SPAL - Bologna am 20.01. um 01:00 Uhr

Abstiegskampf auf italienisch: Am 20. Spieltag der Serie A empfängt SPAL Ferrara den FC Bologna im Stadio Paolo Mazza. SPAL kann den Konkurrenten mit einem Heimsieg noch tiefer unten hineindrücken.

