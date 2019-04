Serie A-Livestream: Juventus - Florenz am 20.04.

Juventus spielt im achten Jahr in Folge in Italien alles in Grund und Boden, für Cristiano Ronaldo gibt es noch ein persönliches Saisonziel: Er braucht weitere Treffer, um auch in seiner dritten Profiliga Torschützenkönig zu werden.



Serie A Livestreams

Lazio Rom - Udinese am 17.04. um 19:00 Uhr

Englische Woche in der Serie A: Lazio Rom kämpft um die Europa-League-Plätze und empfängt im Stadio Olimpico das abstiegsbedrohte Udine.

Kommentator: Mario Rieker

Parma - AC Mailand am 20.04. um 12:30 Uhr

Nach drei Aufstiegen in Folge hat sich Parma bis jetzt von den Abstiegsrängen ferngehalten, Milan hat die UEFA Champions League als großes Ziel.

Kommentator: Max Zobel

Inter Mailand - AS Rom am 20.04. um 20:30 Uhr

Ein Heimsieg würde Inter der Champions League ein riesiges Stück näherbringen und wäre gleichzeitig für die Roma ein heftiger Rückschlag im Kampf um Platz 4.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Miki Stevic

