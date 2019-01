Serie A-Livestream: Juventus - Chievo Verona am 21.01.

20. Spieltag in der Serie A: Zuletzt holte Chievo Verona vor acht Jahren gegen Juventus Turin drei Punkte. Auch diesmal ist der amtierende italienische Meister eine riesige Aufgabe für Chievo. Die Gastgeber steuern schon jetzt auf den achten Meistertitel in Serie zu.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta



Inter Mailand - Sassuolo am 19.01. um 01:00 Uhr

Am 20. Spieltag der Serie A empfängt Inter Mailand Sassuolo Calcio im Giuseppe-Meazza-Stadion. Inter Mailand ist mit sieben Heimsiegen in Folge in die Winterpause gegangen. Können die Nerazzurri nach der Pause ihre Heimdominanz weiter ausbauen?

Kommentator: Ruben Zimmermann

SPAL - Bologna am 20.01. um 01:00 Uhr

Abstiegskampf auf italienisch: Am 20. Spieltag der Serie A empfängt SPAL Ferrara den FC Bologna im Stadio Paolo Mazza. SPAL kann den Konkurrenten mit einem Heimsieg noch tiefer unten hineindrücken.

CFC Genua - AC Mailand am 21.01. um 01:00 Uhr

Am 20. Spieltag der Serie A empfängt der CFC Genua den AC Mailand im heimischen Stadio Luigi Ferraris. Während die Gäste sich an die Europapokalplätze klammern, steht Genua an der Klippe zu den Abstiegsrängen.

Kommentator: Max Gross

