Serie A-Livestream: Frosinone - Parma am 03.04.

Die Hausherren müssen dringend eine Siegesserie starten, nur so können sie den beinahe sicheren Abstieg noch vermeiden.



Serie A Livestreams

Parma - Atalanta am 31.03. um 12:30 Uhr

Parma hat zehn Spiele vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und fühlt sich bereits halbwegs sicher. Atalanta möchte an Platz 6 und damit am Traum von der Europa League dranbleiben.

Frosinone - SPAL am 31.03. um 15:00 Uhr

Nach fünf sieglosen Spielen braucht Frosinone unbedingt einen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, um auch im nächsten Jahr noch in der Serie A dabei zu sein.

SPAL - Lazio Rom am 03.04. um 21:00 Uhr

Für das Team aus der Hauptstadt sind drei Punkte am 30. Spieltag Pflicht, um weiterhin im Rennen um die Champions League zu bleiben, die Hausherren müssen im Abstiegskampf dagegenhalten.

