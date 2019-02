Serie A-Livestream: FC Turin - Chievo Verona am 03.03.

Der FC Turin empfängt am 26. Spieltag der Serie A den Tabellenletzten Chievo Verona. Chievos letzter Sieg gegen Turin liegt mehr als drei Jahre zurück.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe FC Turin - Chievo Verona am 03.03. um 12:30 Uhr!

Serie A Livestreams

Cagliari - Inter Mailand am 01.03. um 20:30 Uhr

Am 26. Spieltag der Serie A gastiert Inter Mailand bei Cagliari Calcio auf Sardinien. Die letzten fünf direkten Duelle gingen an die Mailänder, so auch im Hinspiel der laufenden Saison beim 2:0.

Kommentator: Mario Rieker

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Empoli - Parma am 02.03. um 15:00 Uhr

Am 26. Spieltag der Serie A gastieren die Kicker von Parma Calcio 1913 bei Empoli. Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge, gilt es für Parma den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

CFC Genua - Frosinone am 03.03. um 15:00 Uhr

Frosinone Calcio wird am 26. Spieltag der Serie A von CFC Genua empfangen. Diese Begegnung gibt es erst zum sechsten Mal, davon drei in der ersten Liga. Die Gäste warten noch auf den ersten Sieg.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.