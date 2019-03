Serie A-Livestream: FC Turin - Bologna am 16.03.

Im Stadio Olimpico Grande Torino empfängt der FC Turin den FC Bologna. Das Hinspiel endete 2:2.



Serie A Livestreams

Cagliari - Florenz am 15.03. um 20:30 Uhr

Am 28. Spieltag der Serie A gastiert der AC Florenz bei Cagliari Calcio. Für die Fiorentina gibt es noch eine kleine Chance auf einen Aufschwung in Richtung Europa.

Sassuolo - Sampdoria am 16.03. um 15:00 Uhr

Nach einem torlosen Remis in der Hinrunde empfängt US Sassuolo Calcio am 28. Spieltag der Serie A Sampdoria Genua zum Rückspiel.

SPAL - AS Rom am 16.03. um 18:00 Uhr

SPAL Ferrara empfängt am 28. Spieltag den AS Rom. Für die Gastgeber ist der Klassenerhalt realistisch, nachlassen dürfen sie aber natürlich nicht. Gegen die Roma wartet eine schwierige Aufgabe, wobei SPAL das Hinspiel auswärts 2:0 gewann.

Kommentator: Carsten Fuß

