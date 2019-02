Serie A-Livestream: Empoli - Sassuolo am 17.02.

Am 24. Spieltag der Serie A empfängt der FC Empoli die US Sassuolo. Das Hinspiel gewann Sassuolo 3:1. Damals traf noch Kevin-Prince Boateng – jetzt muss Sassuolo ohne den zu Barcelona gegangenen Star auskommen.



Serie A Livestreams

Juventus - Frosinone am 15.02. um 20:30 Uhr

Klare Vorzeichen in diesem ungleichen Duell am 24. Spieltag der Serie A. Spitzenreiter Juventus Turin erwartet Abstiegskandidat Frosinone Calcio. Das Hinspiel entschied Juve 2:0 für sich.

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Max Nicu

Cagliari - Parma am 16.02. um 18:00 Uhr

Am 24. Spieltag empfängt Cagliari Parma in der Sardegna Arena. Parma ist in dieser Saison der mit Abstand beste Aufsteiger in der Serie A und spielt um einen einstelligen Tabellenplatz.

Inter Mailand - Sampdoria am 17.02. um 18:00 Uhr

Sampdoria Genua ist zu Gast im Giuseppe-Meazza-Stadion. Das 1:0 im Hinspiel war Inters dritter Sieg in Serie gegen Sampdoria. Die Gäste rennen den Europa-Plätzen in der Tabelle hinterher, ein anderes Ergebnis gegen die Mailänder wäre aus ihrer Sicht also nett.

Kommentator: Mario Rieker / Experte: Christian Bernhard

