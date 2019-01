Serie A-Livestream: CFC Genua - Sassuolo am 03.02.

Der CFC Genua empfängt am 22. Spieltag der Serie A Sassuolo im Stadio Luigi Ferraris.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis.

Juventus - Parma am 02.02. um 01:00 Uhr

Am 22. Spieltag reist Parma nach Turin zu Juventus. Das Team um Cristiano Ronaldo hat sich in der Hinrunde einen komfortablen Vorsprung erspielt und steuert auf den nächsten Ligatitel zu. Die jüngsten Duelle zwischen Parma und Juventus waren stets umkämpft, der Aufsteiger dürfte nach einer bisher überzeugenden Saison selbstbewusst daherkommen.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Max Nicu

SPAL - FC Turin am 03.02. um 01:00 Uhr

Die höchste italienische Spielklasse live auf DAZN! Am 22. Spieltag ist der FC Turin zu Gast bei SPAL. Wer kann sich im Stadio Paolo Mazza durchsetzen?

