Serie A-Livestream: Bologna - Sampdoria am 20.04.

Bologna stand in dieser Saison meist auf einem Abstiegsplatz, kam dann in den letzten Wochen zu erstaunlich vielen Siegen – der Abstiegskampf geht aber wohl bis zum Ende weiter.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bologna - Sampdoria am 20.04. um 15:00 Uhr!

Serie A Livestreams

Lazio Rom - Udinese am 17.04. um 19:00 Uhr

Englische Woche in der Serie A: Lazio Rom kämpft um die Europa-League-Plätze und empfängt im Stadio Olimpico das abstiegsbedrohte Udine.

Kommentator: Mario Rieker

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Parma - AC Mailand am 20.04. um 12:30 Uhr

Nach drei Aufstiegen in Folge hat sich Parma bis jetzt von den Abstiegsrängen ferngehalten, Milan hat die UEFA Champions League als großes Ziel.

Kommentator: Max Zobel

Juventus - Florenz am 20.04. um 18:00 Uhr

Juventus spielt im achten Jahr in Folge in Italien alles in Grund und Boden, für Cristiano Ronaldo gibt es noch ein persönliches Saisonziel: Er braucht weitere Treffer, um auch in seiner dritten Profiliga Torschützenkönig zu werden.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.