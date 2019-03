Primera División-Livestream: Valladolid - Real Madrid am 10.03.

Nach dem Champions-League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam ist Real Madrid zurück im LaLiga-Alltag. Im Hinspiel taten sich die Königlichen schwer gegen Valladolid. Erst in der 83. Minute fiel der erste von am Ende zwei Treffern für Real.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Sebastian Kneißl



Primera División Livestreams

Bilbao - Espanyol am 08.03. um 21:00 Uhr

Am 27. Spieltag in LaLiga ist Espanyol Barcelona zu Gast im San Mames bei Athletic Bilbao. Die Basken spielen eine solide Saison . Ein paar Siege aneinandergereiht, könnte daraus noch eine starke Saison werden, die in der Qualifikation für den Europapokal endet.

Alaves - Eibar am 09.03. um 13:00 Uhr

Um weiterhin am Kampf um die europäischen Plätze teilzunehmen, wäre für Alaves ein Dreier gegen Eibar wichtiger Schritt. Eibar hingegen möchte sich im Tabellenmittelfeld weiter behaupten.

FC Sevilla - Real Sociedad am 10.03. um 18:30 Uhr

Ein packendes Duell im Kampf um die internationalen Plätze. Kann Sevilla nach zuletzt schwächeren Ergebnissen das aufstrebende Real Sociedad bezwingen?

Kommentator: Tobi Fischbeck

