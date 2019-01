Primera División-Livestream: Real Madrid - FC Sevilla am 19.01.

Spitzenspiel in LaLiga! Der FC Sevilla ist zu Gast im Estadio Santiago Bernabeu bei Real Madrid. Im Hinspiel ging Real 0:3 unter. Damals folgte für die Madrilenen eine wochenlange Krise, jetzt können sie mit einem Sieg an Sevilla in der Tabelle vorbei auf Rang drei ziehen.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels



Primera División Livestreams

Getafe - Alaves am 18.01. um 01:00 Uhr

Zum Auftakt des 20. Spieltags von LaLiga muss das Überraschungsteam aus Alaves nach Getafe. Nach der Hälfte der Spiele liegt Alaves auf Kurs in Richtung Europa League. Und auch die Gastgeber haben sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt.

Celta Vigo - Valencia am 19.01. um 01:00 Uhr

Der FC Valencia hat sich nach miserablem Saisonstart gefangen. Zufrieden ist aber noch niemand mit einem Platz im Tabellenmittelfeld. Im Winter verzichtet Valencia auf Transfers, obwohl die Mannschaft im Schnitt nicht mal ein Tor pro Spiel schießt. Nun geht es zu Celta Vigo ins Estadio Balaidos.

Kommentator: Oliver Forster

