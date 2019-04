Primera División-Livestream: Real Betis - Valencia am 21.04.

In Sevilla treffen sich zwei Teams, die beide auf die Europa League hoffen – wobei es für Valencia aktuell etwas besser aussieht.

Kommentator: Flo Hauser



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Real Betis - Valencia am 21.04. um 20:45 Uhr!

Primera División Livestreams

Alaves - Valladolid am 19.04. um 21:00 Uhr

Die Hausherren können sich in dieser Saison zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für den Europapokal qualifizieren und empfangen in Real Valladolid einen Gegner mitten aus dem Abstiegskampf.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celta Vigo - Girona am 20.04. um 13:00 Uhr

Girona ist seit drei Spielen gegen das abstiegsbedrohte Celta Vigo ungeschlagen – mit einem Sieg hätten die Gäste in dieser Saison wohl keine Sorgen mehr.

Villarreal - Leganes am 21.04. um 18:30 Uhr

Villarreal droht nach fünf Jahren in Folge unter den Top 6 in Spanien abzusteigen, Leganes ist drei Jahre nach dem ersten Aufstieg in die erste spanische Liga auf dem Weg zur besten Platzierung seiner Geschichte.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.