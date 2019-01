Primera División-Livestream: Real Betis - Girona am 20.01.

Am 20. Spieltag der Primera Division ist der FC Girona zu Gast bei Real Betis im Estadio Benito Villamarin. Betis gewann das Hinspiel in Girona 1:0, zum Start der Rückrunde stehen beide Mannschaften in der Tabelle an der Tür nach Europa.



Getafe - Alaves am 18.01. um 01:00 Uhr

Zum Auftakt des 20. Spieltags von LaLiga muss das Überraschungsteam aus Alaves nach Getafe. Nach der Hälfte der Spiele liegt Alaves auf Kurs in Richtung Europa League. Und auch die Gastgeber haben sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt.

Celta Vigo - Valencia am 19.01. um 01:00 Uhr

Der FC Valencia hat sich nach miserablem Saisonstart gefangen. Zufrieden ist aber noch niemand mit einem Platz im Tabellenmittelfeld. Im Winter verzichtet Valencia auf Transfers, obwohl die Mannschaft im Schnitt nicht mal ein Tor pro Spiel schießt. Nun geht es zu Celta Vigo ins Estadio Balaidos.

Kommentator: Oliver Forster

Villarreal - Bilbao am 20.01. um 01:00 Uhr

Im Estadio de la Ceramica empfängt der FC Villarreal zum 20. LaLiga-Spieltag Athletic Bilbao. Beide Teams spielen gegen den Abstieg - mit einem 3:0 wie im Hinspiel könnte Villarreal einen großen Satz in Richtung der sicheren Tabellenplätze machen.

