Primera División-Livestream: Real Betis - Getafe am 03.03.

Der 26. Spieltag in LaLiga: Wenn Real Betis auf Getafe trifft, geht es in dieser Saison um die internationalen Plätze. Wer setzt sich im Estadio Benito Villamarin gegen den direkten Konkurrenten durch?



Primera División Livestreams

Rayo Vallecano - Girona am 01.03. um 21:00 Uhr

Am 26. Spieltag der spanischen LaLiga ist Girona zu Gast im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid.

Espanyol - Valladolid am 02.03. um 13:00 Uhr

Am 26. Spieltag in Spaniens Fußballoberhaus reisen Ronaldos Kicker von Real Valladolid zu Espanyol nach Barcelona. Für beide Teams gilt es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht aus den Augen zu verlieren.

Real Sociedad - Atletico Madrid am 03.03. um 18:30 Uhr

Atletico Madrid um Star-Stürmer Antoine Griezmann gastiert im Estadio Anoeta bei Real Sociedad am 26. Spieltag in LaLiga. Das Team von Diego Simeone kämpft mit Stadtrivale Real Madrid um den 2. Platz in Spanien.

Kommentator: Flo Eckl

