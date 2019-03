Primera División-Livestream: Rayo Vallecano - Real Betis am 31.03.

Die Hausherren feuerten zuletzt nach sieben Niederlagen in Folge Trainer Michel und hoffen nun im Abstiegskampf auf den entsprechenden Effekt. Der Tabellen-19. hat sechs Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsränge, Betis kann es noch in die Europa League schaffen.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Rayo Vallecano - Real Betis am 31.03. um 14:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Girona - Bilbao am 29.03. um 21:00 Uhr

Duell im Mittelfeld der spanischen Liga: Die neuntplatzierten Basken kommen mit einem Sieg über Atletico Madrid im Gepäck, Girona ist Zwölfter.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Getafe - Leganes am 30.03. um 13:00 Uhr

Champions League im Coliseum Alfonso Perez: Das könnte in der kommenden Saison Wirklichkeit werden. Dafür braucht der Tabellenvierte Getafe am 29. Spieltag zunächst einen Heimsieg.

FC Sevilla - Valencia am 31.03. um 16:15 Uhr

Im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan kommt es zum Duell um Europa zwischen dem Sechsten und dem Siebten. Knackt Sevilla mit dem drittbesten Angriff der Liga die zweitbeste Abwehr?

Kommentator: Oliver Forster

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.