Primera División-Livestream: Levante - Huesca am 07.04.

Im Estadio Ciudad de Valencia empfängt UD Levante am 31. Spieltag Aufsteiger SD Huesca. Im November trafen die Teams erstmals in LaLiga aufeinander und trennten sich 2:2.



Primera División Livestreams

FC Sevilla - Alaves am 04.04. um 19:30 Uhr

Am 30. Spieltag liefern sich Sevilla und Alaves ein Duell, das über Champions und Europa League entscheiden kann.

Kommentator: Flo Eckl

Leganes - Valladolid am 04.04. um 20:30 Uhr

Abstiegskampf in der höchsten spanischen Spielklasse: Am 30. Spieltag könnten beide Teams wichtige Punkte auf die direkten Konkurrenten herausholen.

Real Betis - Villarreal am 07.04. um 20:45 Uhr

Der FC Villarreal muss nach Sevilla zu Real Betis. Die Gäste kämpfen gegen den Abstieg, konnten aber gleichzeitig den Einzug ins Viertelfinale der Europa League feiern. Genau diesen Wettbewerb möchte auch Real Betis erreichen und benötigt wichtige Punkte im Kampf gegen Valencia, Alaves und den Stadtrivalen FC Sevilla.

Kommentator: Tobi Fischbeck

