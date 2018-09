Primera División-Livestream: Levante - Alaves am 30.09.

7. Spieltag in der höchsten spanischen Spielklasse! Im Cituat de Valencia empfängt Levante Deportivo Alaves aus dem Baskenland. Setzen sich die Gäste aus dem Norden durch?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Levante - Alaves am 30.09. um 18:30 Uhr!

Primera División Livestreams

Real Sociedad - Valencia am 29.09. um 13:00 Uhr

Am 7. Spieltag in der spanischen LaLiga empfängt Real Sociedad den FC Valencia im Estadio Anoeta. Die letzten beiden Partien endeten knapp zugunsten des FC Valencia. Setzen sich die Fledermäuse auch diesmal durch?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

FC Barcelona - Bilbao am 29.09. um 16:15 Uhr

LaLiga live auf DAZN! Der FC Barcelona empfängt zum 7. Spieltag Athletic Bilbao. Für die Gäste aus dem Baskenland gab es im Camp Nou nur selten etwas zu holen. In der Vergangenheit kassierte das Team von Eduardo Berizzo gegen Messi und Co. eine Niderlage nach der anderen. Gerät Bilbao bei den übermächtigen Katalanen wieder unter die Räder? D

Real Betis - Leganes am 30.09. um 20:45 Uhr

7. La Liga Spieltag auf DAZN! Real Betis empfängt Leganes im Estadio Benito Villamarin in welchem Leganes zuletzt 2015 gewinnen konnte. Ob es dem neuen Trainer Mauricio Pellegrino gelingt die wichting Punkte einzufahren?

Kommentator: Matthias Naebers

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.