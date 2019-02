Primera División-Livestream: Huesca - FC Sevilla am 02.03.

Das Team der spanischen Provinzstadt Huesca empfängt am 26. Spieltag in LaLiga den Favoriten vom FC Sevilla. Die Gastgeber sind schon fest umschlungen von den Tentakeln der 2. Liga und werden wohl runtergehen. Sevilla hat noch große Hoffnungen auf die Champions League.

Kommentator: Tobi Fischbeck



Primera División Livestreams

Rayo Vallecano - Girona am 01.03. um 21:00 Uhr

Am 26. Spieltag der spanischen LaLiga ist Girona zu Gast im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid.

Espanyol - Valladolid am 02.03. um 13:00 Uhr

Am 26. Spieltag in Spaniens Fußballoberhaus reisen Ronaldos Kicker von Real Valladolid zu Espanyol nach Barcelona. Für beide Teams gilt es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht aus den Augen zu verlieren.

Real Madrid - FC Barcelona am 02.03. um 20:45 Uhr

Genug Clasico? Gibt es nicht! Drei Tage nach dem Halbfinalrückspiel der Copa del Rey treffen sich Real Madrid und der FC Barcelona erneut im Bernabeu, um zu sehen, wer diesmal in LaLiga glänzt - und wer die eigenen Fans unglücklich macht. Real braucht einen Sieg, um überhaupt noch eine Chance auf den Titel zu haben.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 20:30 Uhr.

