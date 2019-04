Primera División-Livestream: Huesca - FC Barcelona am 13.04.

Spektakel ist immer: In den Partien von Spitzenreiter Barca fallen in dieser Saison die mit Abstand meisten Tore der Liga – beim kaum noch zu rettenden Huesca soll es die nächste Show geben.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Jonas Hummels



Primera División Livestreams

Espanyol - Alaves am 13.04. um 13:00 Uhr

Viele Teams haben noch die Plätze 4 bis 6 als Saisonziel, darunter überraschend auch Alaves, das realistische Aussichten auf die Europa League hat.

Atletico Madrid - Celta Vigo am 13.04. um 18:30 Uhr

Zum zweiten Mal in Folge am Saisonende vor Real Madrid stehen: Das ist das letzte Saisonziel für Atletico, der Titel ist nach der Pleite bei Barca außer Reichweite.

Kommentator: Julian Engelhard

FC Sevilla - Real Betis am 13.04. um 20:45 Uhr

Derbi sevillano um einen Platz in Europa: Betis kann noch Platz 6 erreichen, der FC Sevilla sogar die Champions League – und hier wollen beide dem jeweils anderen den Frühling versauen.

Kommentator: Guido Hüsgen

Experte: Max Nicu

