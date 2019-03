Primera División-Livestream: Huesca - Celta Vigo am 03.04.

Beide Mannschaften hängen am Ende der Tabelle. Huesca wehrt sich gegen den sofortigen Abstieg in seiner Premierensaison in Spaniens höchster Liga.



Levante - Eibar am 31.03. um 12:00 Uhr

Im Hinspiel gab es ein turbulentes 4:4. Zehn Spieltage vor dem Ende braucht Levante im Abstiegskampf mehr als nur einen Punkt, die gefährliche Zone ist sechs Zähler entfernt.

Rayo Vallecano - Real Betis am 31.03. um 14:00 Uhr

Die Hausherren feuerten zuletzt nach sieben Niederlagen in Folge Trainer Michel und hoffen nun im Abstiegskampf auf den entsprechenden Effekt. Der Tabellen-19. hat sechs Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsränge, Betis kann es noch in die Europa League schaffen.

Valencia - Real Madrid am 03.04. um 21:30 Uhr

Für Valencia geht es um den Einzug ins europäische Geschäft, Real Madrid will unter Coach Zinedine Zidane einen einigermaßen versöhnlichen Saisonabschluss hinlegen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Benny Lauth

