Primera División-Livestream: Huesca - Bilbao am 18.02.

SD Huesca dürfte kaum noch zu retten sein, so schlecht ist die bisherige Saisonbilanz. Athletic Bilbao hing auch lange auf den Abstiegsrängen, verschaffte sich zuletzt etwas Freiraum in der Tabelle.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Huesca - Bilbao am 18.02. um 21:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Eibar - Getafe am 15.02. um 21:00 Uhr

Der FC Getafe hat in den vergangenen drei Liga-Spielen gegen die SD Eibar jeweils kein Gegentor kassiert. In dieser Saison hat Getafe sogar die zweitbeste Abwehr der spanischen Liga. Entsprechend schwierig wird es im Estadio Municipal de Ipurua für die Gastgeber.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celta Vigo - Levante am 16.02. um 13:00 Uhr

Zum 24. Spieltag in LaLiga wird UD Levante von Celta Vigo empfangen. Zu viele Pleiten – und Celta wäre plötzlich in den Abstiegsrängen festgeklemmt.

Real Betis - Alaves am 17.02. um 20:45 Uhr

Es geht um die Europa-League-Plätze – oder sogar noch mehr: Real Betis und Deportivo Alaves haben in der Tabelle beide eine gute Ausgangsposition. Zum 24. Spieltag in LaLiga erwartet Betis Alaves im Estadio Benito Villamarin.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.