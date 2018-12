Primera División-Livestream: Girona - Getafe am 21.12.

Zum Auftakt des 17. Spieltages in Spaniens höchster Spielklasse reist Getafe nach Girona ins Estadio Municipal de Montilivi. Getafe konnte in den bisherigen beiden LaLiga-Duellen dieser Teams noch keinen Sieg feiern - klappt es diesmal mit einem Auswärtserfolg?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Girona - Getafe am 21.12. um 01:00 Uhr!

Primera División Livestreams

Real Sociedad - Alaves am 21.12. um 01:00 Uhr

Die diesjährige Überraschungsmannschaft von Deportivo Alaves muss am 17. Spieltag in LaLiga zu Real Sociedad. In der vergangenen Spielzeit konnte Real Sociedad beide Partien gewinnen. Ob Alaves im Estadio Anoeta der Auswärtssieg gelingt, siehst du auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.