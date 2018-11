Primera División-Livestream: FC Barcelona - Real Betis am 11.11.

12. Spieltag in LaLiga, der FC Barcelona empfängt Betis Sevilla! Der letzte Sieg von Betis über die Katalanen in LaLiga liegt über zehn Jahre zurück und datiert vom 29.03.2008. Auswärts bei Barcelona gewann Betis Sevilla zuletzt vor 20 Jahren, am 03. Mai 1998! Gibt's im Jahr 2018 mal wieder drei Punkte für die Verdiblancos?

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Tobi Gensler



Levante - Real Sociedad am 09.11. um 01:00 Uhr

Zum Auftakt des 12. Spieltags in LaLiga empfängt Levante Real Sociedad im Estadi Ciutat de Valencia. Die vergangenen beiden Partien gewann jeweils das Heimteam mit 3:0. Setzt sich diese Serie fort?

Kommentator: Christoph Fetzer

Atletico Madrid - Bilbao am 10.11. um 01:00 Uhr

​Erlebe die spanische LaLiga auf DAZN! Im Wanda Metropolitano empfängt Atletico Madrid die baskische Mannschaft von Athletic Bilbao. Die Madrilenen haben seit zwölf Pflichtspielen nicht mehr gegen Bilbao verloren. Können Antoine Griezmann und co. diese Serie ausbauen? Die Antwort findest Du hier.

Kommentator: Flo Eckl / Experte: Mark Meister

Celta Vigo - Real Madrid am 11.11. um 01:00 Uhr

​Am 12. Spieltag der La Liga ist Real Madrid zu Besuch bei Celta Vigo im Estadio de Balaidos. Die Gastgeber haben bisher keine gute Saison gespielt, doch damit sind sie nicht alleine. Real Madrid mit einer katastrophalen Performance, startet so schlecht wie schon lange nicht mehr! Wer das Spiel für sich entscheiden kann siehst du hier.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Benny Lauth

