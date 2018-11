Primera División-Livestream: Celta Vigo - Real Madrid am 11.11.

​Am 12. Spieltag der La Liga ist Real Madrid zu Besuch bei Celta Vigo im Estadio de Balaidos. Die Gastgeber haben bisher keine gute Saison gespielt, doch damit sind sie nicht alleine. Real Madrid mit einer katastrophalen Performance, startet so schlecht wie schon lange nicht mehr! Wer das Spiel für sich entscheiden kann siehst du hier.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Benny Lauth



Primera División Livestreams

Levante - Real Sociedad am 09.11. um 01:00 Uhr

Zum Auftakt des 12. Spieltags in LaLiga empfängt Levante Real Sociedad im Estadi Ciutat de Valencia. Die vergangenen beiden Partien gewann jeweils das Heimteam mit 3:0. Setzt sich diese Serie fort?

Kommentator: Christoph Fetzer

Atletico Madrid - Bilbao am 10.11. um 01:00 Uhr

​Erlebe die spanische LaLiga auf DAZN! Im Wanda Metropolitano empfängt Atletico Madrid die baskische Mannschaft von Athletic Bilbao. Die Madrilenen haben seit zwölf Pflichtspielen nicht mehr gegen Bilbao verloren. Können Antoine Griezmann und co. diese Serie ausbauen? Die Antwort findest Du hier.

Kommentator: Flo Eckl / Experte: Mark Meister

Alaves - Huesca am 11.11. um 01:00 Uhr

Alaves spielt in dieser LaLiga Saison bislang ganz oben mit. Huesca kämpft als Aufsteiger im Gegensatz um jeden einzelnen Punkt und gegen die Rote Laterne.

