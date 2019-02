Primera División-Livestream: Atletico Madrid - Villarreal am 24.02.

Am 25. Spieltag in LaLiga empfängt Atletico Madrid Villarreal. Nach der bisher in negativer Hinsicht heftigen Saison zuckte Villarreals Puls zuletzt beim 3:0 gegen den FC Sevilla hoch. In Madrid trifft der Abstiegskandidat in Atletico jetzt auf eine der stärksten Mannschaften Spaniens.

Kommentator: Julian Engelhard / Experte: Jonas Hummels



Primera División Livestreams

Espanyol - Huesca am 22.02. um 21:00 Uhr

Im RCDE Stadium in Barcelona empfängt Espanyol am 25. Spieltag in LaLiga Huesca. Die bisher einzige Liga-Begegnung im Hinspiel gewannen die Katalanen 2:0.

Getafe - Rayo Vallecano am 23.02. um 13:00 Uhr

Getafe spielt in dieser Saison um die Champions-League-Plätze. Abstiegskandidat Rayo Vallecano sollte dabei eigentlich kein Hindernis sein. Bei elf Begegnungen beider Teams gewann Getafe aber nur zweimal.

Valladolid - Real Betis am 24.02. um 18:30 Uhr

Am 25. Spieltag in LaLiga treffen im Estadio Jose Zorrilla Real Valladolid und Real Betis aufeinander. Die Gäste aus Sevilla haben die direkte Qualifikation für die Europa League noch lange nicht aufgegeben.

