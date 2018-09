Premier League-Livestream: Wolverhampton - Southampton (DELAYED) am 29.09.

Am 7. Spieltag empfängt der Aufsteiger aus Wolverhampton in der Premier League den FC Southampton. Beide Teams standen sich zuletzt in der Runde der letzten 64 des Carabao Cups gegenüber, als die Wolves mit 2:0 in Southampton gewannen. Können sich die Saints zu Gast im Molineux Stadium für das Ausscheiden revanchieren?



Manchester United trifft am 7. Spieltag der noch jungen Premier-League-Saison auf West Ham. Die Red Devils hinken schon früh in dieser Spielzeit den eigenen Erwartungen hinterher, ebenso komplett neu aufgerüstete Hammers. Das letzte direkte Duell in London endete torlos, Man United konnte die vergangenen drei Partien gegen West Ham zu null spielen. Wer schnappt sich diesmal den Dreier?

Die Premier League live auf DAZN! Am 7. Spieltag treffen im Kirklees Stadium Huddersfield Town und Tottenham Hotspur aufeinander. In der letzten Saison ist den Gastgebern kein einziger Treffer gegen die Spurs gelungen. Um die Mannschaft um Trainer David Wagner diesmal ein Tor gegen Tottenham erzielen kann erfährst du hier!

Am 7. Spieltag ist Burnley bei Cardiff City zu Gast. Die letzten drei Aufeinandertreffen endeten jeweils unentschieden. Ob sich dieses Mal eine Mannschaft die wichtigen drei Punkte sichert, siehst du live auf DAZN!

