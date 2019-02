Premier League-Livestream: West Ham - Newcastle am 02.03.

In der Premier League treffen sich West Ham United und Newcastle United am 29. Spieltag in der Hauptstadt Englands. Im London Stadium brauchen die Gäste einen Sieg, damit der 18. Tabellenplatz nicht näherrückt.

Kommentator: Christian Rupp



Chelsea - Tottenham am 27.02. um 21:00 Uhr

Das dritte London-Derby des Jahres zwischen Chelsea und Tottenham! Im Januar trafen beide bereits zweimal im Carabao Cup aufeinander. Am Ende setzte sich Chelsea im Elfmeterschießen durch. Jetzt geht's in der Premier League um wichtige Punkte im Kampf um Europa.

Moderator: Markus Theil / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Helge Payer. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

Tottenham - Arsenal am 02.03. um 13:30 Uhr

Wie kaum ein anderes Spiel in England ist das Duell zwischen Tottenham und Arsenal von herzhafter Abneigung geprägt - North London Derby! Arsenals Defensive gehört zu den schwächsten der Teams, die um Europa spielen. Soll es Emerys Elf in Wembley nicht gehen wie dem BVB, muss sich der Trainer etwas einfallen lassen.

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 13:15 Uhr.

Bournemouth - Man City am 02.03. um 16:00 Uhr

Bournemouth empfängt zum 29. Spieltag Manchester City im Vitality Stadium. In den bisherigen sieben Partien erzielte der AFC erst drei Treffer gegen das Team von Pep Guardiola. City entschied alle bisherigen Begegnungen für sich und muss im Titelrennen auch so weitermachen.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Ralph Gunesch

