Premier League-Livestream: Watford - Leicester am 03.03.

An der Vicarage Road ist Leicester City zu Gast beim FC Watford. Die Hornets gewannen ihre letzten beide Heimspiele gegen Leicester 2:1. Am 29. Spieltag der Premier League braucht Watford den nächsten Heimsieg für den Traum von der Europa League.

Tottenham - Arsenal am 02.03. um 13:30 Uhr

Wie kaum ein anderes Spiel in England ist das Duell zwischen Tottenham und Arsenal von herzhafter Abneigung geprägt - North London Derby! Arsenals Defensive gehört zu den schwächsten der Teams, die um Europa spielen. Soll es Emerys Elf in Wembley nicht gehen wie dem BVB, muss sich der Trainer etwas einfallen lassen.

Moderator: Daniel Lerche / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 13:15 Uhr.

Bournemouth - Man City am 02.03. um 16:00 Uhr

Bournemouth empfängt zum 29. Spieltag Manchester City im Vitality Stadium. In den bisherigen sieben Partien erzielte der AFC erst drei Treffer gegen das Team von Pep Guardiola. City entschied alle bisherigen Begegnungen für sich und muss im Titelrennen auch so weitermachen.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Ralph Gunesch

Fulham - Chelsea am 03.03. um 15:05 Uhr

West-London-Derby im Craven Cottage: Fulham empfängt den FC Chelsea. Fulham steht schon wieder an der Rolltreppe hinunter zur Championship, nachdem der Verein erst im letzten Jahr aufstieg. Im FC Chelsea ist am 29. Spieltag ein harter Brocken zu Gast.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Moritz Volz

