Premier League-Livestream: Newcastle - Man Utd am 02.01.

Manchester United möchte nach dem Trainerwechsel den Anschluss an die vorderen Plätze herstellen. Unter dem neuen Coach Solskjaer soll nun wieder konstant gepunktet werden. Mit Newcastle bekommen sie es mit einem machbaren Gegner zu tun. Von den letzten acht Spielen verlor United nur eines.

Moderator: Christoph Stadler / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Tobi Schweinsteiger



Premier League Livestreams

Everton - Leicester am 01.01. um 01:00 Uhr

Everton und Leicester City eröffnen den 21. Spieltag in der Premier League. Der Meister von 2016 konnte in Englands höchster Spieklasse erst einmal im Goodison Park gewinnen. Gelingt den Foxes diesmal ein Dreier oder ziehen sie wieder den Kürzeren?

Kommentator: Jogi Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Wolves - Crystal Palace (DELAYED) am 02.01. um 01:00 Uhr

Crystal Palace gastiert am 21. Spieltag der Premier League bei den Wolverhampton Wanderers.

Kommentator: Jogi Hebel

