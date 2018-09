Premier League-Livestream: Newcastle - Leicester (DELAYED) am 29.09.

Am 7. Spieltag der höchsten englischen Liga empfangen die Magpies Leicester City im St. James´ Park. Kann sich Newcastle United nach drei Heimniederlagen in Folge gegen die Wölfe behaupten?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Newcastle - Leicester (DELAYED) am 29.09. um 23:00 Uhr!

Premier League Livestreams

West Ham - Man United am 29.09. um 13:30 Uhr

Manchester United trifft am 7. Spieltag der noch jungen Premier-League-Saison auf West Ham. Die Red Devils hinken schon früh in dieser Spielzeit den eigenen Erwartungen hinterher, ebenso komplett neu aufgerüstete Hammers. Das letzte direkte Duell in London endete torlos, Man United konnte die vergangenen drei Partien gegen West Ham zu null spielen. Wer schnappt sich diesmal den Dreier?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Huddersfield - Tottenham am 29.09. um 16:00 Uhr

Die Premier League live auf DAZN! Am 7. Spieltag treffen im Kirklees Stadium Huddersfield Town und Tottenham Hotspur aufeinander. In der letzten Saison ist den Gastgebern kein einziger Treffer gegen die Spurs gelungen. Um die Mannschaft um Trainer David Wagner diesmal ein Tor gegen Tottenham erzielen kann erfährst du hier!

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Benny Lauth

Cardiff - Burnley am 30.09. um 17:00 Uhr

Am 7. Spieltag ist Burnley bei Cardiff City zu Gast. Die letzten drei Aufeinandertreffen endeten jeweils unentschieden. Ob sich dieses Mal eine Mannschaft die wichtigen drei Punkte sichert, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Tino Polster

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.