Premier League-Livestream: Man United - Huddersfield (Delayed) am 26.12.

Seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson steckt Manchester United in der Krise. Beschert sich United pünktlich zum Boxing Day mit einem Sieg gegen die Mannschaft von Trainer David Wagner einen Sieg zum Weihnachtsfest oder wird die Lage noch ungemütlicher? Im letzten Liga-Aufeinandertreffen konnten sich die Red Devils mit 2:0 gegen Huddersfield durchsetzen.

Kommentator: Ruben Zimmermann



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Man United - Huddersfield (Delayed) am 26.12. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Fulham - Wolverhampton am 26.12. um 01:00 Uhr

Aufsteiger-Duell am 19. Spieltag der Premier League. Der FC Fulham empfängt die Wolverhampton Wanderers. In der zweiten englischen Liga endete die letzte Begegnung 2:0 für die Cottagers. Wie sich das Team um Andre Schürrle in der Premier League gegen die Wolves schlägt, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Matthias Naebers / Experte: Benny Lauth

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.