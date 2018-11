Premier League-Livestream: Man United - Crystal Palace (Delayed) am 24.11.

Am 13. Spieltag der Premier League sind die Eagles zu Gast im Old Trafford. Seit Gründung der Premier League 1992 hat Crystal Palace die Red Devils nicht schlagen können. Auswärts sind die Londoner sogar noch ohne Punktgewinn, 9 Niederlagen bei 2:22 Toren. Kann Chrystal Palace den Fluch brechen oder baut United die Serie weiter aus?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Man United - Crystal Palace (Delayed) am 24.11. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

West Ham - Man City (Delayed) am 24.11. um 01:00 Uhr

Am 13. Spieltag empfängt West Ham United den amtierenden Meister aus Manchester. Die Citizens konnten die letzten 3 Partien im London Stadium für sich entscheiden un erzielten dabei 13 Tore. Bleibt die Dominanz von Manchester City bestehen oder sorgen die Hammers für Aufregung?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.