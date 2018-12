Premier League-Livestream: Man City - Everton am 15.12.

Am 17. Spieltag der Premier League ist der FC Everton zu Gast bei Manchester City. In der Hinserie waren die Toffees eine von gerade einmal drei Mannschaften, die Punkte aus dem Etihad Stadium entführen konnten - auch wenn es nur einer war. In dieser Saison gelang das bisher noch niemanden. Kann Everton erneut in Manchester punkten?

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch



