Premier League-Livestream: Huddersfield - Everton (Delayed) am 29.01.

Jan Siewert kannten selbst in Deutschland vor seinem Karrieresprung die wenigsten, jetzt gibt er sein Debüt als Cheftrainer im Profibereich - in der Premier League! Am 24. Spieltag empfängt sein neuer Klub Huddersfield Town den FC Everton im John Smith's Stadium. Siewert trainierte bislang die zweite Mannschaft des BVB und soll als Nachfolger von David Wagner dem Tabellenletzten Hoffnung geben.

Kommentator: Ruben Zimmermann



Der FC Burnley ist zu Gast im Old Trafford am 24. Spieltag der Premier League. Das Hinspiel im September gewann Manchester United dank zweier Tore von Romelu Lukaku. Damals saß noch Jose Mourinho auf der Trainerbank. Mit Ole Gunnar Solskjaer tritt United bislang bosshaft wie zu deutlich besseren Zeiten auf.

Kommentator: Jogi Hebel

