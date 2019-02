Premier League-Livestream: Fulham - Man United am 09.02.

26. Spieltag in der Premier League. Manchester United gastiert im Craven Cottage beim FC Fulham. In der Hinrunde siegte United 4:1, damals noch unter Ex-Coach Jose Mourinho. Kann Ole Gunnar Solskjaer mit den Red Devils den deutlichen Erfolg wiederholen?

Kommentator: Tino Polster / Experte: Moritz Volz



Premier League Livestreams

Everton - Man City am 06.02. um 20:45 Uhr

Der FC Everton hat Manchester City zu Gast am 27. Spieltag der Premier League. Everton gewann zuletzt 2017 gegen City beim 4:0 im Goodison Park. Für eine Chance auf die Europa League braucht Everton diesmal wieder Punkte gegen den Meister – City versucht auf der anderen Seite, das Fernduell mit Liverpool anzuheizen.

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz

Liverpool - Bournemouth am 09.02. um 16:00 Uhr

Verfolge den 26. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Die Red Devils empfangen in Anfield den AFC Bournemouth. Das letzte Ligaspiel gegen Bournemouth gewann Jürgen Klopps Team auswärts 4:0. Im Kampf um den Meistertitel muss das für Liverpool eigentlich eine klare Sache sein.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Brighton - Burnley am 09.02. um 18:30 Uhr

Am 26. Spieltag geht es für Burnley ins Falmer Stadium. Kann die Elf von Trainer Sean Dyche drei Punkte aus Brighton mitnehmen?

Kommentator: Matthias Naebers

