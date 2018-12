Premier League-Livestream: Everton - Leicester am 01.01.

Everton und Leicester City eröffnen den 21. Spieltag in der Premier League. Der Meister von 2016 konnte in Englands höchster Spieklasse erst einmal im Goodison Park gewinnen. Gelingt den Foxes diesmal ein Dreier oder ziehen sie wieder den Kürzeren?

Kommentator: Jogi Hebel / Experte: Ralph Gunesch



Watford - Newcastle (Delayed) am 29.12. um 01:00 Uhr

Der FC Watford empfängt am 20. Spieltag der Premier League Newcastle United an der Vicarage Road. Das Team von Rafael Benitez hatte zuletzt Probleme bei Watford. Der letzte Auswärtssieg gegen Watford ist über acht Jahre her. Ob sie diesen Fluch brechen oder die Hornets wieder zustechen, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Claus Müller

Burnley - West Ham (Delayed) am 30.12. um 01:00 Uhr

Im Turf Moor empfängt der FC Burnley am 20. Spieltag der Premier League West Ham United. Die Hammers konnten das Hinrundenspiel 4:2 für sich entscheiden. Zweifacher Torschütze war damals der Brasilianer Felipe Anderson, der im Sommer von lazio Rom verpflichtet wurde. Auf DAZN erfährst du, ob er erneut knipsen kann.

Kommentator: Christian Rupp

Cardiff - Tottenham am 01.01. um 01:00 Uhr

Die Spurs spielen um die Champions-League-Plätze, während Cardiff gegen den Abstieg kämpft. Der Aufsteiger konnte noch nie gegen Tottenham gewinnen, nicht einmal ein Treffer gelang den Walisern gegen Hotspur. Setzt sich der Favorit erneut durch - alle bisherigen Premier-League-Duelle gegen Cardiff endeten 1:0 - oder gelingt den Bluebirds erstmals ein Dreier gegen die Londoner?

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Moritz Volz

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.