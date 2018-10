Premier League-Livestream: Crystal Palace - Arsenal am 28.10.

Am 10. Spieltag der Premier League reist Unai Emery mit seinem FC Arsenal in den Selhurst Park zu Crystal Palace. Ob Aubameyang, Özil und Co. den nächsten Sieg einfahren, erfährst du live auf DAZN!

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Ralph Gunesch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Crystal Palace - Arsenal am 28.10. um 02:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Liverpool - Cardiff am 27.10. um 02:00 Uhr

Die Premier League live auf DAZN! Am 10. Spieltag ist Cardiff City zu Gast an der Anfield Road. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Vereine in der Saison 2013/14, gab es eine 3:6-Niederlage für die Waliser. Wie wird sich der Aufsteiger diesmal gegen Jürgen Klopps Elf schlagen?

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Man United - Everton am 28.10. um 02:00 Uhr

Die Premier League live auf DAZN! Für den FC Everton geht es am 10. Spieltag ins Old Trafford. Die letzten beiden Aufeinandertreffen in der höchsten englischen Spielklasse konnte Manchester United deutlich für sich entscheiden. Gelingt dem Team von Trainer Marco Silva auswärts die Überraschung gegen Pogba, Lukaku und Co.?

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Sebastian Kneißl

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.