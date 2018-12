Premier League-Livestream: Chelsea - Man City am 08.12.

Das Kracher-Duell an der Stamford Bridge am 16. Spieltag der Premier League, Chelsea empfängt Manchester City! Im Kampf um die Meisterschaft würde dem Team von Maurizio Sarri ein Heimsieg gegen den wohl stärksten Konkurrenten sehr gut schmecken. Die Citizens könnten die Blues mit einem Sieg dagegen auf Abstand halten.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch



Man United - Arsenal am 05.12. um 01:00 Uhr

15. Spietag: Manchester United gegen den FC Arsenal! Es ist das erste Duell seit 1986, in dem weder Sir Alex Ferguson noch Arsène Wenger an der Seitenlinie stehen. Der neue Gunners-Coach Unai Emery konnte gegen die Top-Teams der Liga bisher noch nicht überzeugen. José Mourinho kämpft mit seinen Red Devils dagegen um den Anschluss an die internationalen Plätze. Live auf DAZN!

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch

Bournemouth - Liverpool am 08.12. um 01:00 Uhr

​Den 16. Spieltag der Premier League eröffnet die Partie zwischen dem AFC Bournemouth und dem FC Liverpool. Die Ergebnisse der letzten Saison sprechen klar für das Team von Jürgen Klopp: nach zwei Spielen stand das Torverhältnis von 7:0 für die Reds. Daran wollen sie heute wieder anknüpfen.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.