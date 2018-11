Premier League-Livestream: Chelsea - Everton am 11.11.

Am 12. Spieltag empfängt der FC Chelsea an der Stamford Bridge den FC Everton. Beim letzten Aufeinandertreffen trennte man sich in der Liga mit 0:0. Es ist die 178. Begegnung beider Vereine. Davon konnten die Blues 70 Spiele für sich entscheiden - 48 zu Hause. Kann die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri die Heimstärke gegen die Toffees erneut nutzen?

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Tobias Schweinsteiger



Premier League Livestreams

Crystal Palace - Tottenham am 10.11. um 01:00 Uhr

Crystal Palace muss am 12. Spieltag gegen Tottenham ran. In den letzten sechs direkten Premier-League-Duellen gingen immer die Spurs als Sieger vom Platz. Ob die Eagles den Gästen um Torjäger Harry Kane diesmal etwas entgegenzusetzen haben, siehst du hier live auf DAZN!

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Man City - Man United am 11.11. um 01:00 Uhr

Der 12. Spieltag der Premier League live auf DAZN! Ein Derby mit einer langen Geschichte. Zur ersten Auflage des Manchester Derby kam es am 12. November 1881. Es ist nun das 177. Aufeinandertreffen. Beim letzten Ligaspiel konnte sich United dank Smalling mit 3:2 im Etihad Stadium durchsetzen. Wer hat dieses Mal die Nase vorn?

Kommentator: Marco Hagemann / Moderator: Alexander Schlüter / Experte: Ralph Gunesch. Vorberichte ab 17:15 Uhr.

