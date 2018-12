Premier League-Livestream: Cardiff - Southampton (Delayed) am 08.12.

Abstiegskampf im Cardiff City Stadium! Die Gäste aus Southampton werden wohl genau wie Aufsteiger Cardiff bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Ein Sieg wäre deshalb für beide Teams enorm wichtig! Wer holt sich die drei Punkte?

Kommentator: Andreas Renner



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Cardiff - Southampton (Delayed) am 08.12. um 01:00 Uhr!

Premier League Livestreams

Bournemouth - Liverpool am 08.12. um 01:00 Uhr

​Den 16. Spieltag der Premier League eröffnet die Partie zwischen dem AFC Bournemouth und dem FC Liverpool. Die Ergebnisse der letzten Saison sprechen klar für das Team von Jürgen Klopp: nach zwei Spielen stand das Torverhältnis von 7:0 für die Reds. Daran wollen sie heute wieder anknüpfen.

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.