Premier League-Livestream: Burnley - Tottenham am 23.02.

Nach dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund ist Tottenham zurück im Premier-League-Alltag. Gegen den abstiegsbedrohten FC Burnley verloren die Spurs zuletzt 2010. Ob die Spurs weitere Punkte im Wettkampf der Top 4 sammeln, erfährst du auf DAZN.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Sebastian Kneißl



Premier League Livestreams

West Ham - Fulham am 22.02. um 20:45 Uhr

Sollte Fulham absteigen, endet Andre Schürrles Leihe ein Jahr früher als geplant und er kehrt nach Dortmund zurück. Mit fast jedem Spiel wird das im Moment wahrscheinlicher, so schlecht steht es um Fulham. Jetzt kommt es zum Londoner Duell bei West Ham United.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

Leicester - Crystal Palace am 23.02. um 18:30 Uhr

Vor dem 27. Spieltag der Premier League trennen beide Teams trennen fünf Punkte – und genau zwischen Leicester und Crystal Palace verläuft die Grenze vom Tabellenmittelfeld zur Abstiegszone. Mit einem Auswärtssieg könnten die Londoner Leicester mit hinunterziehen. Beide haben ihre vergangenen zwei Liga-Spiele verloren.

Kommentator: Christoph Stadtler

