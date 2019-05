Ligue 1-Livestream: Toulouse - Rennes am 05.05.

​In der letzten Saison musste Toulouse in die Relegation, doch das möchten die Hausherren mit dem Ausbau ihres Vorsprungs auf die Abstiegszone für diese Spielzeit tunlichst vermeiden.



Straßburg kann für Olympique Marseille auf dem Weg nach Europa noch zum Stolperstein werden.

In der vergangenen Saison ließ PSG es nach dem feststehenden Titel schleifen, jetzt will Thomas Tuchels Mannschaft ohne Heimniederlage durchkommen.

Für die AS Monaco geht eine enttäuschende Saison zu Ende und noch ist der Klassenerhalt nicht sicher. Der Gegner aus St. Etienne kämpft um die internationalen Plätze.

