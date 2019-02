Ligue 1-Livestream: Toulouse - Reims am 10.02.

Zuletzt standen sich Toulouse und Reims in der Coupe de France Ende Januar gegenüber. Der FC Toulouse setzte sich im Elfmeterschießen durch. Jetzt treffen die Teams am 24. Spieltag der Ligue 1 erneut im Stadium Municipal aufeinander.



Zum Auftakt des 24. Spieltages der Ligue 1 ist Olympique Marseille zu Gast beim FCO Dijon. Mit Winterneuzugang Mario Balotelli plant Marseille in der Rückrunde den Angriff auf die Europa-League-Ränge.

Paris Saint Germain empängt Girondons Bordeaux im Parc des Princes am 24. Spieltag der Ligue 1. PSG bleibt zu Hause unantastbar! Elf Spiele elf Siege dazu 41 Tore bei nur vier Gegentoren heißt die Heimbilanz bisher.

Am 24. Spieltag der Ligue 1 empfängt Stade Rennes den AS St. Etienne im Roazhon Park. Seit fünf Ligapartien ist Rennes gegen St. Etienne ungeschlagen.

