Ligue 1-Livestream: Toulouse - Caen am 24.02.

Im Stadium Municipal begrüßt am 26. Spieltag der Ligue 1 Toulouse Caen. Die Gastgeber hielten sich bislang einigermaßen fern von der Abstiegszone, ein Ausrutscher gegen das tief in der Tabelle festsitzende Caen könnte die Lage aber ändern.



Abstiegs-Gefahr gegen Europa-Ambition: St. Etienne ist am 26. Spieltag der Ligue 1 zu Gast im Stade Gaston Gerard bei Dijon. Zuletzt trafen beide Vereine in der Coupe de France aufeinander, wo sich Außenseiter Dijon 6:3 durchsetzte.

Den 26. Spieltag der Ligue 1 eröffnet die Partie zwischen Racing Straßburg und dem OSC Lille. Die Bilanz ihrer letzten fünf Duelle ist ausgeglichen: zwei Siege für Straßburg, zwei für Lille und ein Remis.

Im Roazhon Park ist am 26. Spieltag der Ligue 1 Olympique Marseille zu Gast bei Stade Rennes. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2. Nur mit einem Sieg behält OM die realistische Aussicht auf die Champions League in der kommenden Saison.

