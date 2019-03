Ligue 1-Livestream: Straßburg - Reims am 03.04.

Für Reims ist auf Platz 6 die Europa-League-Qualifikation noch in Reichweite. Nach dem Gastspiel im Elsass warten unter anderem noch Lille, St. Etienne und PSG, hier sollten auswärts also drei Punkte her.



Dijon - Nizza am 31.03. um 15:00 Uhr

Die Gastgeber warten seit neun Partien auf einen Sieg und sind auf den vorletzten Platz abgerutscht. Nizza könnte mit ein paar Siegen noch die Europa-League-Plätze angreifen.

Nantes - Lille am 31.03. um 17:00 Uhr

Nach der Last-Minute-Pleite gegen Monaco droht Platz 2 für Lille in Gefahr zu geraten. Vier Punkte Vorsprung sind es noch auf Lyon, gegen den Tabellen-15. ist ein Heimsieg eingeplant.

Montpellier - Guingamp am 03.04. um 19:00 Uhr

30. Spieltag in Frankreich: Die Gäste haben bereits sieben Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze, Montpellier kann mit einem Sieg näher an Europa heranrücken.

