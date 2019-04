Ligue 1-Livestream: Reims - Lille am 07.04.

Die Meisterschaft ist so gut wie entschieden, Lille möchte vor allem den zweiten Platz hinter Paris verteidigen und einen Schritt in Richtung direkter Champions-League-Teilnahme machen.

Kommentator: Martin Sedlacek



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Reims - Lille am 07.04. um 15:00 Uhr!

Ligue 1 Livestreams

Bordeaux - Marseille am 05.04. um 20:45 Uhr

Wenige Tore, extreme Spannung: Bei den letzten acht Aufeinandertreffen zwischen Bordeaux und Marseille fielen nie mehr als zwei Treffer. Im Kampf um die Champions-League-Plätze darf Marseille nicht nachlassen.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lyon - Dijon am 06.04. um 17:00 Uhr

Duell zweier Welten am 31. Spieltag: Für die Gastgeber sind drei Punkte Pflicht, um an Lille und der Chance auf eine direkte Qualifikation für die Champions League dranzubleiben – Dijon hofft nur noch auf die Relegation.

Kommentator: Michael Seyberth

Nizza - Montpellier am 07.04. um 17:00 Uhr

Am 31. Spieltag bekommt wohl nur der Sieger dieser Partie noch eine kleine Chance auf die Europa League.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.